В Боярке Киевской области произошел пожар на электроподстанции.

По словам городского главы Александра Зарубина, возгорание произошло на тяговой подстанции Укрзализныци.

Из-за того, что отключены центральные насосные станции будет прекращено водоснабжение. Сейчас облэнерго переподключает необходимые линии.

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Пожар уже потушили, жертв нет. Местных жителей призвали сделать запас воды.

Напомним, на территории Чернобыльской зоны горят леса, уже несколько дней продолжается ликвидация пожаров.

Правоохранители эвакуировали жителей поселка городского типа Полесское, расположенного на территории зоны отчуждения. Также перекрыто два КПП.