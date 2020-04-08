Убийство Александра Дацюка: что известно о нападении на лидера группы Лесик Band

Львовские врачи час боролись за жизнь известного музыканта Александра Дацюка, лидера рок-группы Лесик Band, которого на троллейбусной остановке порезал ножом бездомный.

— Пациент поступил в очень тяжелом состоянии, с признаками множественного проникающего ранения грудной клетки. К сожалению, через полчаса после операции была остановка сердца. Реанимационные мероприятия в течение часа не помогли, — рассказала заведующая реанимационным отделением Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

По словам свидетелей, певец пришел на остановку, где у него возник внезапный конфликт с бездомным. Прохожие вызвали полицию. Убийцу нашли неподалеку — на другой остановке. Он спокойно пил пиво. Объяснить, откуда нож и почему он в крови, бездомный не смог.

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Свидетели также говорят, что часто видел мужчину в этом районе, но и подумать не могли, что он способен на убийство. Мотивы выясняет полиция.

Там рассказали, что злоумышленник не имеет постоянного места жительства, уроженец Донецкой области, ранее судимый, отбывал наказание за незаконное хранение оружия. Подозреваемому в убийстве музыканта грозит до 15 лет.

Родственники Дацюка утверждают, что он был отзывчивым человеком, но с обостренным чувством справедливости. Поэтому не исключают, что он мог резко ответить на оскорбительные слова бездомного.

Заслуженному артисту Украины Александру Дацюку было 56 лет. Он был лидером популярного в 90-е годы группы Лесик Band и одним из основателей львовской рок-клуба.

Напомним, лидер группы Лесик Band Александр Дацюк умер после нападения бездомного во Львове вечером 7 апреля.