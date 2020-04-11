На кольцевой дороге в Харькове 10 апреля около 22.00 произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, еще четверо госпитализированы.
Полиция на месте происшествия предварительно установила, что автомобиль Daewoo Sens, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой помощью.
В результате аварии 27-летняя водитель и 33-летний пассажир Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте.
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Пострадали в ДТП 33-летний пациент, два санитара — 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер скорой. Все госпитализированы.
Правоохранители осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства.
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ДТП со скорой в Харькове: трое погибших и четверо пострадавших / 3 фотографии
Напомним, под Будапештом в аварию попал автобус, который эвакуировал украинцев домой.
Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияТеги: ДТП, Харьков, Харьковская областьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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