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Факты / Происшествия

ДТП со скорой в Харькове: трое погибших и четверо пострадавших

На кольцевой дороге в Харькове 10 апреля около 22.00 произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Полиция на месте происшествия предварительно установила, что автомобиль Daewoo Sens, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой помощью.

В результате аварии 27-летняя водитель и 33-летний пассажир Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте.

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Пострадали в ДТП 33-летний пациент, два санитара — 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер скорой. Все госпитализированы.

Правоохранители осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства.

  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
  • ДТП зі швидкою у Харкові
ДТП со скорой в Харькове: трое погибших и четверо пострадавших / 3 фотографии

Напомним, под Будапештом в аварию попал автобус, который эвакуировал украинцев домой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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