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Факты / Происшествия

В Чернобыле неделю тушат пожары в трех лесничествах

По состоянию на утро 11 апреля в Чернобыльской зоне подразделения ГСЧС продолжают тушение пожаров на территории трех лесничеств — Корогодского, Котовского и Денисовецкого.

Сейчас там наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К ликвидации пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов 240 т воды

В то же время радиацийний фон в Киеве и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,013 мР/час, Киевская область — в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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