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Факты / Происшествия

В Запорожье обрушился первый этаж дома, всех жителей эвакуировали

В Запорожье в 12.40 в трехэтажном жилом доме на улице Павлокичкаской обвалился первый этаж.

В частности, как установили спасатели, произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал.

Никто не пострадал, однако существует угроза обрушения второго и третьего этажей. С опасной зоны эвакуировали 15 человек, еще около 40 — вышли самостоятельно.

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Также перекрыли газ — во избежание взрыва.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители органов местной власти.

Причина разрушения устанавливается, решается вопрос по обеспечению жителей дома временным жильем.

  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
  • У Запоріжжі обвалився перший поверх будинку
В Запорожье обрушился первый этаж дома, всех жителей эвакуировали / 3 фотографии

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 367 УКУ — Служебная халатность.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые допустили аварию в жилом доме.

На днях в центре Одессы обрушилась стена старинного дома. Это памятник архитектуры второй половины XIX века — трехэтажный дом Шестовской и Новомиргородской московской биржевой артели.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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