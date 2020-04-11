В Запорожье в 12.40 в трехэтажном жилом доме на улице Павлокичкаской обвалился первый этаж.
В частности, как установили спасатели, произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал.
Никто не пострадал, однако существует угроза обрушения второго и третьего этажей. С опасной зоны эвакуировали 15 человек, еще около 40 — вышли самостоятельно.
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Также перекрыли газ — во избежание взрыва.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители органов местной власти.
Причина разрушения устанавливается, решается вопрос по обеспечению жителей дома временным жильем.
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В Запорожье обрушился первый этаж дома, всех жителей эвакуировали / 3 фотографии
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 367 УКУ — Служебная халатность.
Сейчас устанавливается круг лиц, которые допустили аварию в жилом доме.
На днях в центре Одессы обрушилась стена старинного дома. Это памятник архитектуры второй половины XIX века — трехэтажный дом Шестовской и Новомиргородской московской биржевой артели.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧСТеги: Запоріжжя, Обвал домаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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