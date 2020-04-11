В Запорожье обрушился первый этаж дома, всех жителей эвакуировали

В Запорожье в 12.40 в трехэтажном жилом доме на улице Павлокичкаской обвалился первый этаж.

В частности, как установили спасатели, произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал.

Никто не пострадал, однако существует угроза обрушения второго и третьего этажей. С опасной зоны эвакуировали 15 человек, еще около 40 — вышли самостоятельно.

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Также перекрыли газ — во избежание взрыва.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители органов местной власти.

Причина разрушения устанавливается, решается вопрос по обеспечению жителей дома временным жильем.