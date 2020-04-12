В пожаре на Кировоградщине погибли трое детей

В селе Костомаровка (Кировоградская область) в результате пожара погибли трое детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м². Спасатели нашли погибших детей в одной из комнат.

Пожар потушили, обстоятельства смерти детей и причину возгорания выясняют специалисты.

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