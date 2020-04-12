В селе Костомаровка (Кировоградская область) в результате пожара погибли трое детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.
Возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м². Спасатели нашли погибших детей в одной из комнат.
Пожар потушили, обстоятельства смерти детей и причину возгорания выясняют специалисты.
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В пожаре на Кировоградщине погибли трое детей / 4 фотографии
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Ранее Факты ICTV писали о пожаре в Павлограде Днепропетровской области.
Тогда в квартире пятиэтажного жилого дома в огне нашли тела двух женщин.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧСТеги: Дети, Кіровоградська область, ПожарЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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