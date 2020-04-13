Чернобыльская зона в огне: видео с дрона

С полудня 4 апреля спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. К ликвидации пожара привлекли 379 человек и 100 единиц техники. В частности, воду сбрасывают из трех самолетов и двух вертолетов.

Огонь до сих пор есть на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

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Ранее в МВД заявили, что радиационный фон на Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения и за ее пределами в связи с лесными пожарами не изменился.

При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото хранилища ядерного топлива, чтобы “стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне”, непрекращающегося с 4 апреля.

По факту пожара полиция открыла два уголовных производства.