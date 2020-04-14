На Киевщине пенсионер поджег сухую траву и сам погиб от огня

Ежегодно весной новостные ленты пестрят уведомлениями о лесных пожарах, которые возникли вследствие поджога сухой травы.

На Житомирщине кто-то поджег траву, в результате чего загорелся все село — от домов ничего не осталось.

На Сумщине подожгли камыши у озер, из-за чего сгорели машины рыбаков. На Киевщине в селе Большие Солтанивци также “просто” зажгли траву, но последствия были летальные.

Небольшой огонь ветер за считанные секунды разнес на несколько десятков метров. Пожар разгорелся до невиданных масштабов. Тушить огонь сначала бросились сами селяне, потому что стихия подобралась уже слишком близко к их домам.

Разжег огонь местный 71-летний пенсионер, который сам погиб в том огне. Его жена просила не жечь сорняки у дома, но муж к восходу солнца решил поджечь сухие листья и траву.

Читайте: Из-за пожара в Чернобыльском лесу повысят штрафы за поджог сухостоя

Когда жена проснулась, то вокруг уже все было в огне и ее муж, надышавшись дымом, умер.

Нпомним, Кабинет министров Украины выделил дополнительные 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС и последствий чрезвычайных ситуаций.

Средства выделены Министерству внутренних дел, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.