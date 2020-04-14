PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве возле станции метро Харьковская крупный пожар

В Киеве масштабный пожар на электростанции, на Харьковском массиве.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве говорят, что вспыхнула подстанция ДТЭК Киевские электросети.

— Наши бойцы уже тушат возгорание на подстанции, — говорят в спасательной службе Киева.

Читайте: Пожар в Чернобыльской зоне: перекапывают лес у Припяти, чтобы остановить огонь

Как писали Факты ICTV, спасатели ДСНС продолжают бороться с огнем в зоне отчуждения в Киевской области.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка