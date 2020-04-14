В Киеве возле станции метро Харьковская крупный пожар

В Киеве масштабный пожар на электростанции, на Харьковском массиве.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве говорят, что вспыхнула подстанция ДТЭК Киевские электросети.

— Наши бойцы уже тушат возгорание на подстанции, — говорят в спасательной службе Киева.

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Как писали Факты ICTV, спасатели ДСНС продолжают бороться с огнем в зоне отчуждения в Киевской области.