На фоне общественного эмоционального напряжения из-за ситуации вокруг коронавируса воспользоваться человеческими чувствами оказалось проще простого.

Аферисты вооружились всеми возможными схемами и пошли в наступление.

Схема первая

Схема номер один — преступники мчатся на псевдо-помощь. Звонок в дверь — и вы встречаетесь лицом к лицу с так называемыми представителями известных соцслужб.

Они предложат доверчивым людям вакцину от коронавируса, денежную помощь от правительства или доставку продуктов и лекарств на дом. И — чтобы заполнить заявку — проберутся же в вашу квартиру. По меньшей мере — обмануть и обворовать, максимум — напасть и покалечить.

Схема вторая

Опасность скрывается не только за дверью, а также в вашем телефоне. Тревожные звонки, дезинфомация и просто психологический терроризм — вот то, чем манипулируют телефонные мошенники для получения ваших денег.

С той стороны трубки — запугивают и давят, выманивая от нескольких сотен до нескольких тысяч или даже десятков тысяч гривен.

Стоит лишь сообщить, что ваш родственник — больной коронавирусом, и вы готовы отдать все, что есть, для его лечения. Обычно — так и не убедившись, действительно ли он заболел!

Схема третья

Готовьтесь к звонкам и СМС с требованиями оплатить штраф — за нарушение вами или вашим родственником режима самоизоляции. Чаще терроризируют пожилых людей. Прикажут погасить штраф, не выходя из дома, и — предоставят реквизиты для оплаты.

Схема четвертая

И куда же в период, когда мир кишит инфекцией, без дезинфекции? Такие предложения — тоже на любой вкус и цвет!

Подобные услуги так называемого профессионального обеззараживания — незаконны. К тому же, чем именно обрабатывать дом — неизвестно. И не исключение, что такая дезинфекция может обернуться опасностью, куда более, чем вирус.

Схема пятая

Денежная псевдо-благотворительная помощь в борьбе с коронавирусом — тоже уже под преступным зонтиком. Аферисты рассылают письма — якобы с реквизитами официальных организаций, и просят пожертвовать деньги. Но какой бы тяжелой ни была ситуация в стране, официальные компании уводить средства у обычных людей не будут.

А если уже хочется помочь кому-то — найдите в сети благотворительные фонды, почитайте отзывы, историю существования и убедитесь в том, что организации точно можно доверять.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине обнаружили 4 161 больного коронавирусом. За сутки количество новых случаев увеличилось на 397 человек.