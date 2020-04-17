На Житомирщине во время горения травы огонь перекинулся на жилые дома

Из-за возгорания сухой травы в Житомирской области огонь перекинулся на село Новоселка. В результате пожара повреждено и уничтожено восемь зданий населенного пункта.

— Вблизи села Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В результате пожара огнем уничтожено и повреждено восемь строений, из них три жилых и пять нежилых домов.

На данный момент ликвидация пожара продолжается.

Ранее Факты ICTV писали, что на Киевщине пенсионер поджег сухую траву и сам погиб от огня. Его жена просила не жечь сорняки у дома, но муж к восходу солнца решил поджечь сухие листья и траву.

Когда жена проснулась, то вокруг уже все было в огне и ее муж, надышавшись дымом, умер.