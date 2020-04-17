В Национальном природном парке Голосеевский в Киеве произошел пожар 16 апреля, однако отдельные источники воспламенения спасатели продолжают тушить до сих пор.

По словам журналиста Фактов ICTV с места происшествия, огонь удалось отбить от леса, однако остаются места, где до сих пор тлеет огонь.

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Из-за сильных порывов ветра пламя частично распространилось на жилую зону, в результате чего в четырех домохозяйствах пострадали заборы. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, около 13.00 16 апреля в Нацпарке Голосеевский произошел пожар. Причиной возгорания в парке считают поджог сухой травы.

В результате происшествия пострадала не только растительность парка, но и многие животные. В частности, работники опубликовали фото обгоревшего бобра, который пришел к людям, а потом умер.