ТЭС под Киевом работала на радиоактивной древесине из Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе. Одно из ООО покупало радиоактивную древесину из Чернобыльской зоны, которую затем использовала теплоэлектростанция в качестве топлива.
Следственное управление полиции области открыло производство по ч. 1 ст. 241 УКУ — Загрязнение атмосферного воздуха.
Должностных лиц Иванковской ТЭС подозревают в нарушении нормативно-правовых актов и законов Об отходах, Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, Об охране окружающей природной среды.
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На месте правоохранители совместно с представителями других ведомств изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта для проведения экспертизы.
По ее результатам будет принято объективное решение. Следствие продолжается.
Напомним, 13 апреля произошел очередной пожар на территории Чернобыльской зоны. Это был третий очаг огня в зоне отчуждения. Его удалось потушить, но 16 апреля он возник вновь.