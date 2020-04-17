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Факты / Происшествия

ТЭС под Киевом работала на радиоактивной древесине из Чернобыльской зоны

Полиция Киевской области расследует загрязнение воздуха и земель в Иванковском районе. Одно из ООО покупало радиоактивную древесину из Чернобыльской зоны, которую затем использовала теплоэлектростанция в качестве топлива.

Следственное управление полиции области открыло производство по ч. 1 ст. 241 УКУ — Загрязнение атмосферного воздуха.

Должностных лиц Иванковской ТЭС подозревают в нарушении нормативно-правовых актов и законов Об отходах, Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, Об охране окружающей природной среды.

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На месте правоохранители совместно с представителями других ведомств изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта для проведения экспертизы.

По ее результатам будет принято объективное решение. Следствие продолжается.

  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
  • ТЕС під Києвом працювала на радіоактивній деревині з Чорнобильської зони
ТЭС под Киевом работала на радиоактивной древесине из Чернобыльской зоны / 3 фотографии

Напомним, 13 апреля произошел очередной пожар на территории Чернобыльской зоны. Это был третий очаг огня в зоне отчуждения. Его удалось потушить, но 16 апреля он возник вновь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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