В Кривом Роге расстреляли из ружья молодую пару – девушка скончалась на месте

В Кривом Роге мужчина выстрелил из оружия в молодую пару и скрылся. Скорую помощь вызвали соседи.

Мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя девушка скончалась на месте, а 26-летнего парня медики пытаются реанимировать прямо на месте происшествия.

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В городе ищут стрелка, он скрылся на автомобиле Mazda 6 черного цвета.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге мужчина зарезал свою любовницу и расчленил, а ее ноги поджарил ради пищи.

Источник: Первый Городской