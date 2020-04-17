В Кривом Роге расстреляли из ружья молодую пару – девушка скончалась на месте

В Кривом Роге мужчина выстрелил из оружия в молодую пару и скрылся. Скорую помощь вызвали соседи.
Мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя девушка скончалась на месте, а 26-летнего парня медики пытаются реанимировать прямо на месте происшествия.
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В городе ищут стрелка, он скрылся на автомобиле Mazda 6 черного цвета.
Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге мужчина зарезал свою любовницу и расчленил, а ее ноги поджарил ради пищи.
Источник: Первый Городской