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Факты / Происшествия

В РФ подросток перенес дату теракта в школе из-за карантина

В Красноярске (Россия) 14-летний подросток перенес дату теракта в школе из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат.

Парня уже задержали правоохранители. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, вероятно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о готовящемся преступлении.

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Нападение он готовил на протяжении четырех месяцев.

Подросток рассказал, что изначально он планировал теракт на 19-20 апреля.

Ранее Факты ICTV писали, что в России мужчина расстрелял компанию молодых людей, которые громко вели себя под окнами его квартиры.

В результате стрельбы погибли пять человек.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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