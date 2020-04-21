Возле Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили украинца — МИД

Нападение на судно Tommi Ritscher, IMO 9656137, следовавшее под флагом Португалии, произошло 20 апреля у берегов африканского государства Бенин, о чем стало известно посольству Украины в ФРГ.

По словам директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, после нападения пираты захватили в плен одного украинца из числа членов экипажа судна, но эту информацию еще должны подтвердить бенинские компетентные органы на запрос посольства Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин.

Кроме того, дипломат отметил, что генконсульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна — Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия) — для выяснения обстоятельств.

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— Дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД, — сказал Погорельцев.

Напомним, два месяца назад у берегов Нигерии пираты напали на судно под флагом Либерии и похитили 10 членов экипажа судна, среди которых был украинец.