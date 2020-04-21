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Факты / Происшествия

Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек

В Киеве полицейские установили причастность мужчины к совершению более 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Всего жертвами обидчика стали девять девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку.

По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, впоследствии правоохранители установили еще 8 несовершеннолетних потерпевших, над которыми подозреваемый совершал насилие.

— Правонарушитель действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы.

Кроме этого, мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девушек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия.

  • Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек
  • Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек
  • Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек
  • Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек
Более 40 преступлений: в Киеве задержали мужчину, который развращал 9-летних девочек / 2 фотографии

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Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений.

Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тыс. грн, чем подозреваемый и воспользовался.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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