В лесополосе Киева обнаружены человеческие останки

20 апреля в Киеве прохожие, которые выгуливали собаку в лесополосе, обнаружили человеческие останки.

О находке мужчина сообщил в дежурную часть Подольского управления полиции.

По его словам, останки находились в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Днепропетровской области в городе Кривой Рог на берегу реки местный житель обнаружил мешок с трупом.

Фото: dtp.kiev.ua