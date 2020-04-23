В ”ДНР” заявляют о первой смерти от коронавируса

В так называемой ДНР заявили, что зафиксировали первый летальный исход от заражения коронавирусом.

Террористы сообщают, что 60-летний пациент попал в “учреждение здравоохранения” якобы уже в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония.

Оккупационные власти сообщают, что у пациента взяли биоматериал для исследования.

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В “ДНР” говорят, что на территории псевдореспублики выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое больных выздоровели.

Напомним, на оккупированной части Донецкой области ”администрация ДНР” с 27 марта ввела так называемые меры борьбы с Covid-19.

Источник: так называемый Минздрав ДНР