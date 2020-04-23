Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В ”ДНР” заявляют о первой смерти от коронавируса

В так называемой ДНР заявили, что зафиксировали первый летальный исход от заражения коронавирусом.

Террористы сообщают, что 60-летний пациент попал в “учреждение здравоохранения” якобы уже в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония.

Оккупационные власти сообщают, что у пациента взяли биоматериал для исследования.

Читайте: Сутки в ООС: восемь обстрелов, потерь нет

В “ДНР” говорят, что на территории псевдореспублики выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое больных выздоровели.

Напомним, на оккупированной части Донецкой области ”администрация ДНР” с 27 марта ввела так называемые меры борьбы с Covid-19.

Источник: так называемый Минздрав ДНР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка