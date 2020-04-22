В больнице под Киевом пациентка ногой сломала челюсть медсестре

В Фастовской районной больнице женщина ударила ногой в лицо медсестру и сломала ей челюсть.

Местную жительницу привезла скорая в больницу с подозрением на отравление спиртным. Все произошло, когда медик оказывала помощь женщине.

После того, как медсесетра сделала женщине укол она набросилась на нее. А когда медик упала, тогда пациентка и ударила ее ногой в лицо, сломав челюсть.

— Ударила ногой вот так сюда… Вследствие чего у меня перелом нижней челюсти. Я отлетела и ударилась головой об стенку, — сказал потерпевшая.

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По приезду полицейских женщина набросилась и на них.

— Эта медсестра была задействована в лечение больного на коронавирус, у нас был такой инкубированный лежал на ИВЛ. Она показала себя профессионально, смелый достойный человек, — сказал руководитель Фастовской районной больницы Андрей Герцун.

33-летняя Ирина, которая напала на медсестру, заявила, что находилась под воздействием медикаментов.

— Почему так случилось? Это были последствия медикаментов, которые они мне вкололи. Аллергическая реакция на медикаменты, я была в бессознательности, без сознания вообще лежала, — сказала она.

Медики настаивают на уголовной ответственности нападавшей.

К слову, в Сумах открыли уголовное производство против медработников за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. В приемном отделении областной больницы 20 апреля умерла 79-летняя женщина, у которой была высокая температура и сахарный диабет.