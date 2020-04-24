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Факты / Происшествия

Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге

Ночью в Одессе произошел пожар хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Информация о пожаре поступила 24 апреля в 00.40 в службу спасения 101. К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

В 2.45 спасатели локализовали пожар, а в 3.41 — ликвидировали на площади 480 кв. м.

Огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено и лакокрасочные материалы в таре. В то же время спасатели предовратили распространение огня на соседние постройки.

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Погибших и пострадавших нет.

В Одесской епархии сообщили, что причиной пожара, по предварительной версии, стал умышленный поджог. Сгорело хозяйственное помещение площадью 1 500 кв. м.

По словам свидетелей, неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107.

Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей. В это же время начался пожар в хозяйственном помещении.

Насельники вызвали пожарную охрану. Так же на место прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС.

В процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь.

  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
  • Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге
Пожар в мужском монастыре УПЦ МП в Одессе: свидетели сообщают о поджоге / 6 фотографий

К слову, ранее в Украине произошли сильные пожары в Киевской и Житомирской областях. По словам экспертов, они были совершены умышленно.

Источник: ГСЧС

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