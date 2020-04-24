В Одесской области на двух детей упали бетонные плиты

В Одесской области в селе Сычавка на двух мальчиков 9 и 12 лет упали бетонные плиты.
Дети получили травмы различной степени тяжести, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Следственно-оперативная группа установила, что это произошло, когда братья играли на недостройке неподалеку от своего дома.
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Старший мальчик вылез на бетонные плиты, они обвалились и зажали его, задев еще и младшего, который стоял внизу.
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