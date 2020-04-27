Личные данные клиентов Приватбанка продают в сети за $50 — СМИ

В мессенджере Telegram появилась база данных украинцев, предположительно украдена в Приватбанке.

Telegram-боты за деньги искали ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

За $50 боты выдавали 10 данных клиентов. За 50 запросов нужно было заплатить $100, а за двести — $200.

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Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной слива информациистала кража базы Приватбанка.

В Приватбанке заявили Фактам ICTV, что уже обратились в киберполицию.

— Мы подали заявление в киберполицию. Пока неизвестны источники данных мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранителей, — говорят в Приватбанке.

Напомним, 24 апреля у пользователей Приват24 возникали трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте.

Источник: ain.ua