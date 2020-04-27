Личные данные клиентов Приватбанка продают в сети за $50 — СМИ

В мессенджере Telegram появилась база данных украинцев, предположительно украдена в Приватбанке.
Telegram-боты за деньги искали ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.
За $50 боты выдавали 10 данных клиентов. За 50 запросов нужно было заплатить $100, а за двести — $200.
Читайте: Обновления Windows 10 может удалять файлы без разрешения пользователя
Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной слива информациистала кража базы Приватбанка.
В Приватбанке заявили Фактам ICTV, что уже обратились в киберполицию.
— Мы подали заявление в киберполицию. Пока неизвестны источники данных мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранителей, — говорят в Приватбанке.
Напомним, 24 апреля у пользователей Приват24 возникали трудности при проведении платежей в мобильном приложении и на сайте.
Источник: ain.ua