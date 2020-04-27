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Факты / Происшествия

Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут

На Днепре возле заповедного урочища Жовнинские острова, которое находится на территории Черкасской области, еще вечером 25 апреля перевернулась металлическая лодка с четырьмя рыбаками.

Один из них смог самостоятельно добраться к берегу и сообщить в полицию.

Поиски трех пропавших без вести мужчин продолжались весь день 26 апреля, ночью их остановили, а утром 27 апреля восстановили.

Спасателям удалось в 11.30 найти тела двух рыбаков, а поиски третьего мужчины продолжаются.

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К поисково-спасательным работам дополнительно привлечены 10 человек и лодки от Водолазно-спасательной службы Полтавского областного совета и Градижской спасательно-водолазной службы поселкового совета.

  • Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут
  • Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут
  • Під Черкасами перекинувся човен
  • Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут
  • Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут
  • Під Черкасами перекинувся човен
Под Черкассами перевернулась лодка: тела двух рыбаков нашли, третьего ищут / 3 фотографии

Напомним, 28 февраля в Киевской области пропали два рыбака, которые ловили рыбу в акватории Киевского водохранилища. Вблизи села Страхолесье Ивановского района они вышли на лодке Прогресс.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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