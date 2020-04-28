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Агитаторы распространяют фейки о коронавирусе по заказу спецслужб РФ — СБУ

На распространении фейков о Covid-19 СБУ разоблачила уже 241 агитатора, заблокировала более 2 тыс. интернет-сообществ с удиториею почти 900 тыс. пользователей.

Установлено также, что 11 агитаторов в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе действовали по заданию российских спецслужб.

Против них возбуждены уголовные производства по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

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Также составлено более 100 админпротоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Ранее Европейская служба внешних действий сообщила, что Россия и Китай продвигают конспирологические теории о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность.

Источник: СБУ

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