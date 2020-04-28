Андрей Бурлака. Bellingcat идентифицировал еще одного причастного к трагедии МН17

Генерал-полковник ФСБ РФ Андрей Бурлака причастен к сбитию в 2014 году над Донбассом самолета авиакомпании Малазийские авиалинии.

Об этом свидетельствует расследования союза независимых журналистов Bellingcat.

В ноябре 2019 года Совместная следственная группа (JIT) обнародовала 23 телефонных перехвата за несколько дней до того, как был сбит самолет.

— Это свидетельствует о тесном участии российских чиновников в поощрении и финансировании войны в Донбассе, а также в предоставлении прямой военной поддержки боевикам. Теперь мы можем сказать, что наша следственная группа смогла идентифицировать личность одного из фигурантов телефонного разговора на псевдо Владимир Иванович в качестве генерал-полковника ФСБ РФ Андрея Ивановича Бурлака, — говорится в сообщении.

Читайте: Суд по делу катастрофы MH17: кого судят и в чем обвиняют

Bellingcat утверждает, что генерал-полковник Бурлака — начальник оперативного штаба пограничной службы ФСБ. Он работал на этой же должности, когда сбили MH17.

Бурлака курировал координацию военных поставок между Москвой и якобы независимыми боевиками Донбасса.

Звонки, опубликованные следственной группой, свидетельствуют, что Бурлака был посредником между лидерами боевиков так называемой ДНР при падении MH17 в июле 2014 года.

В другом разговоре между боевиками-сепаратистами один человек отмечает, что Бурлака — парень с ФСБ, который базируется в Ростове и был избран министром обороны России Сергеем Шойгу для координации помощи от российских военных.

Напомним, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела МН17, с 1 апреля 2020 года ушел с должности генпрокурора. Вместо этого он возглавил полицию Роттердама.

Источник: Bellingcat

Фото: Bellingcat