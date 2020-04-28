В Киеве на Днепре нашли застреленного мужчину — тело лежало в лодке

В Оболонском районе Киева нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшего с огнестрельным ранением головы нашли в резиновой лодке на Днепре.

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На вид мужчине было 50 лет.

В пресс-службе Нацполиции Киева отметили, что прокомментируют события позже, когда будут известны детали дела.

Ранее Факты ICTV писали, что в Дарницком районе столицы в многоэтажке около 1.00 прогремел взрыв. В результате чего пострадали мужчина и женщина. Взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.