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Факты / Происшествия

В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги

В Дарницком районе столицы в многоэтажке около часа ночи прогремел взрыв.

— На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медики оказали помощь на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.

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— Вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкоголь. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры. Мужчины  стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки, — добавили в полиции.

Остальные мужчины успели разбежаться, но в этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего.

Полицейские устанавливают модификацию боевого запаса и его происхождения.

  • В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги
  • В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги
  • В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги
  • В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги
В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове полицейские устанавливают обстоятельства гибели от взрыва неизвестного предмета 43-летнего мужчины на территории одной из больниц города.

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