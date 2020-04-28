В Дарницком районе столицы в многоэтажке около часа ночи прогремел взрыв.

— На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медики оказали помощь на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой.

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— Вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкоголь. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры. Мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки, — добавили в полиции.

Остальные мужчины успели разбежаться, но в этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего.

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В киевской многоэтажке прогремел взрыв: пострадали супруги / 2 фотографии

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