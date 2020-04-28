PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин

В городе Первомайск Николаевской области во время тушения пожара в частном доме пожарные обнаружили тела двух мужчин.

О пожаре спасателям сообщили соседи, они же рассказали, что в помещении могут находиться люди.

— Во время оперативной разведки в разных комнатах обнаружены тела двух мужчин, по предварительным данным 1960 и 1978 г.р. Пожарными в 10.00 пожар площадью 30 кв. м локализован, 10.36 — ликвидирован, — сообщила пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Читайте: Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность во время курения.

  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
  • В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин
В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что ночью в Одессе произошел пожар хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка