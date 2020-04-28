В пожаре на Николаевщине погибли двое мужчин

В городе Первомайск Николаевской области во время тушения пожара в частном доме пожарные обнаружили тела двух мужчин.

О пожаре спасателям сообщили соседи, они же рассказали, что в помещении могут находиться люди.

— Во время оперативной разведки в разных комнатах обнаружены тела двух мужчин, по предварительным данным 1960 и 1978 г.р. Пожарными в 10.00 пожар площадью 30 кв. м локализован, 10.36 — ликвидирован, — сообщила пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

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По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность во время курения.















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