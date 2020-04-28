Похищение людей, ограбление и насилие: в Испании задержали преступника из Украины

Полиция Испании задержала преступника из Украины Александра Золотухина, которого разыскивал Интерпол по запросу украинских властей.

Сотрудники Национальной полиции Испании арестовали Золотухина в Барселоне.

Ордер на его розыск и арест был выдан правоохранительными органами Украины за вандализм, похищение людей, ограбление с применением насилия и запугивание, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке.

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Так, в 2016 году вместе с десятью соучастниками Золотухин принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов. Месяц спустя преступник напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум людям и значительный ущерб клубу. Его также обвиняют в ограблении женщины.

Теперь дело Золотухина передадут в Национальную судебную палату Испании. Будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину.

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