Связали и били: в Одесской области неизвестные устроили разбой в доме бизнесмена

В городе Татарбунары Одесской области неизвестные злоумышленники совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.

Двое мужчин в масках ворвались в частный дом, в котором проживает предприниматель со своей женой. Злоумышленники связали супругов (оба — 1965 года).

— Избили мужчину и женщину, угрожая убийством и пытками, преступники требовали деньги, — рассказал сотрудник полиции.

Грабители похитили 2 тыс. и 150 тыс. грн и скрылись.

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Мужчина получил сотрясение мозга и рубленую рану головы, его госпитализировали.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове двое подозреваемых в убийстве 25-летней женщины, обгоревший труп которой был спрятан в коллекторе, признались в причастности к еще одному преступлению.