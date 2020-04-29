На Бали нашли мертвыми двух украинцев

В Индонезии на острове Бали 29 апреля обнаружили тела супружеской пары из Украины.

Они проживали в районе Кедонганан Бадунг в квартире, где их нашли накануне вечером.

В полицию сообщили соседи, заметив, что украинцы долго не выходят на улицу.

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В качестве меры предосторожности полиция опрыскала тела дезинфицирующими средствами и эвакуировала их по протоколам коронавируса.

Тела украинской пары доставили в больницу Санглах. Вероятные имена умерших сообщили в чате украинских туристов на Бали – Андрей Сусленко (54 года) и Татьяна Мьенчинская (52 года).

Ранее мы рассказывали, что эвакуация украинцев из-за рубежа продолжается в связи с распространением коронавируса в мире.