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Факты / Происшествия

Под Кабмином полиция напала на журналиста и сломала ему технику

29 апреля на журналиста Hromadske Богдана Кутепова при исполнении служебных обязанностей под стенами Кабмина напала полиция. Корреспондент вел прямой эфир, транслируя акцию протестов предпринимателей, которые выступали против карантина, и зашел на газон.

Как сообщают в Hromadske, к журналисту подошли несколько полицейских и попросили покинуть территорию. Когда медийник отказался, его назвали клоуном и начали угрожать. После игнорирования замечания правоохранители сломали стабилизатор, который удерживал камеру, из-за чего прямой эфир пришлось прервать.

Корреспонденты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

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Как сообщили в полиции Киева, устанавливаются все обстоятельства инцидента, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Напомним, ранее мы писали, что 29 апреля под стенами Кабмина собрались предприниматели, которые требовали отменить карантинные меры.

Источники: Нацполиция, Hromadske, Богдан Кутепов

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