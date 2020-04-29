Под Кабмином полиция напала на журналиста и сломала ему технику

29 апреля на журналиста Hromadske Богдана Кутепова при исполнении служебных обязанностей под стенами Кабмина напала полиция. Корреспондент вел прямой эфир, транслируя акцию протестов предпринимателей, которые выступали против карантина, и зашел на газон.

Как сообщают в Hromadske, к журналисту подошли несколько полицейских и попросили покинуть территорию. Когда медийник отказался, его назвали клоуном и начали угрожать. После игнорирования замечания правоохранители сломали стабилизатор, который удерживал камеру, из-за чего прямой эфир пришлось прервать.

Корреспонденты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

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Как сообщили в полиции Киева, устанавливаются все обстоятельства инцидента, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні» pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Напомним, ранее мы писали, что 29 апреля под стенами Кабмина собрались предприниматели, которые требовали отменить карантинные меры.

Источники: Нацполиция, Hromadske, Богдан Кутепов