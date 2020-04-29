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Факты / Происшествия

Продавали несуществующие маски: в Киеве СБУ штурмом взяла квартиру банды мошенников

Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые продавали маски и респираторы, которых на самом деле у них не было.

Двое жителей Киева и Бахмута размещали в сети объявление о продаже средств индивидуальной защиты по более низким ценам чем в торговых сетях.

Обязательным условием доставки товара была стопроцентная предоплата. Получив деньги, злоумышленники удаляли информацию и блокировали мобильные номера.

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Для предоставления соглашениям легального вида, участники группы использовали данные действующих коммерческих структур, но с измененными реквизитами для оплаты.

С конца марта мошенники успели обогатиться на более чем 2 млн грн.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в Кропивницкому СБУ блокировали реализацию за границу партии защитных противоэпидемических средств, экспорт которых запрещен Кабмином.

Видео: СБУ

Источник: СБУ

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