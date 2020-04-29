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Факты / Происшествия

В Киеве загрязнение воздуха превысило норму

Содержание токсичных веществ в воздухе Киева за последнюю неделю в разы превышало норму.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

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Большие концентрации:

  • пыли — в 1,3-2,1 раза на просп. Оболонском и Победы, ул. Александра Довженко, Каунасской, Бессарабской и Демеевской пл.;
  • диоксида серы — в 2,5-2,9 раза на просп. Победы, ул. Александра Довженко, инженера Бородина, Демеевской и Бессарабской пл.. В 1,9-2,4 раза — на всех постах города, за исключением просп. Науки, 37 (на метеоплощадках обсерватории);
  • оксида углерода — в 1,1 раза на просп. Победы;
  • диоксида азота — в 11 раз на ул. инженера Бородина; в 9,2-9,7 раза — на Демеевской пл., просп. Победы, ул. Каунасской; в 5,0-6,5 раз на Бессарабской пл. и просп. Оболонском; в 3,7-4,9 раз — на всех постах города, за исключением просп. Науки;
  • формальдегида — в 3,0-3,5 раза на ул. Александра Довженко, Попудренко, Бессарабской пл. и просп. Победы; в 1,7-2,9 раза — на других постах города.

По сравнению с предыдущей неделей содержание диоксида азота в воздухе города повысилось, а пыли значительно снизилось.

В течение недели наблюдалось постепенное снижение концентраций всех примесей в воздухе города.

Факты ICTV уже рассказывали, почему загрязняется воздух в Киеве, и какая ситуация сейчас.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

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