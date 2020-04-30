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Факты / Происшествия

Двух россиян осудили за попытку убийства украинского разведчика

Граждан России Алексея Комаричева и Тимура Дзортова осудили за подрыв автомобиля украинского разведчика Кирилла Буданова.

Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Следствие установило, что 4 апреля 2019 года в Киеве, осужденные попытались заложить под припаркованный  автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

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Осужденные выполняли задание спецслужб страны-агрессора России.

Один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия. В Украину они приехали с поддельными паспортами граждан Кыргызстана.

Следствие установило, что к покушению причастен сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции, который передал российским диверсантам информацию об автомобиле разведчика.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Источник: Офис генпрокурора

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