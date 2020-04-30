В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор продолжают тушить очаги тления.
Пожары в лесных массивах зоны отчуждения по состоянию на 30 апреля 7.00 локализованы.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников, пеньков, остатков древесины.
К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно один путепрокладчик ВСУ.
Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в Чернобыльской зоне в пределах естественных фоновых значений.
Ранее Факты ICTV писали, что спасатели смогли локализовать лесной пожар вблизи сел Кривая Гора и Рудьки — Буряковка.