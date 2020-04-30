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Факты / Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся тел

В Нью-Йорке (США) местные жители вызвали полицию, когда услышали жуткий смрад от грузовиков, припаркованных около похоронного бюро в Бруклине.

Правоохранители вскрыли фургоны и обнаружили там десятки человеческих тел, которые уже начали разлагаться.

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Позже в полиции уточнили, что обнаружили четыре фургона, в которых было до 60 трупов.

Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка, трупы выложили на лед.

Однако неизвестно сколько из умерших, найденных в грузовике, стали жертвами коронавируса. Автомобили разгружали люди в защитных костюмах.

Похоронное бюро хранило тела в грузовиках, поскольку в помещении не работала холодильная установка. Трупы должны были увезти в крематорий, однако не успели это сделать вовремя.

Ранее в США врач, которая боролась с пандемией Covid-19, покончила жизнь самоубийством.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

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