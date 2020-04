В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся тел

В Нью-Йорке (США) местные жители вызвали полицию, когда услышали жуткий смрад от грузовиков, припаркованных около похоронного бюро в Бруклине.

Правоохранители вскрыли фургоны и обнаружили там десятки человеческих тел, которые уже начали разлагаться.

Читайте: В Нью-Йорке почти 90% пациентов с Covid-19, подключенных к ИВЛ, умерли — Bloomberg

Позже в полиции уточнили, что обнаружили четыре фургона, в которых было до 60 трупов.

Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка, трупы выложили на лед.

Однако неизвестно сколько из умерших, найденных в грузовике, стали жертвами коронавируса. Автомобили разгружали люди в защитных костюмах.

Похоронное бюро хранило тела в грузовиках, поскольку в помещении не работала холодильная установка. Трупы должны были увезти в крематорий, однако не успели это сделать вовремя.

Dozens of decomposing bodies were found in rental trucks at a Brooklyn funeral home after neighbors detected a stench https://t.co/Q12CoJqClO

— The New York Times (@nytimes) April 30, 2020