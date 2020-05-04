В Кривом Роге в лесополосе нашли младенца в коробке

В Кривом Роге Днепропетровской области в лесополосе женщина нашла брошенного младенца.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Новорожденный лежал в картонной коробке.

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На месте инцидента работали полицейские и карета скорой помощи. Мальчик родился 3 мая, его жизни и здоровью ничего не грозит. Малыша доставили в Криворожский перинатальный центр.

Ранее Факты ICTV писали, что в одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области медики обнаружили труп 2-летнего ребенка.