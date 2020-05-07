В Харькове облили краской постамент Героев Небесной Сотни

В Харькове вандалы облили краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.

Об этом заявили в Нацполиции Харьковской области.

— Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

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Информацию о повреждении постамента внесли в Единый учет.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к инциденту.

Напомним, недавно в Харькове за замечание о нарушении карантина избили журналиста. Во время драки у 28-летнего Никиты Кныша отобрали телефон, рюкзак с ноутбуком и пистолет с резиновыми пулями.