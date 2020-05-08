Коронавирус в доме престарелых под Киевом: директору грозит 8 лет

Директору дома престарелых в Киевской области, где от Covid-19 умерли трое пенсионеров, грозит до восьми лет тюрьмы.

Полиция открыла против женщины уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 325 УКУ).

Сначала в полицию обратился врач Броварской райбольницы, сообщив, что из села Зазимье привезли пенсионера с подозрением на коронавирус.

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Правоохранители установили, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм, а его директор не обеспечила должного ухода в условиях эпидемии.

— Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигались по территории села без средств индивидуальной защиты (масок), — говорится в сообщении.

Также выяснилось, к ним приезжали родственники, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. Это привело к заражению более 10 пенсионеров, трое из которых умерли.

Напомним, 7 мая в Кагарлыке Киевской области от коронавируса умерла пациентка, которая болела онкологией.