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Факты / Происшествия

В Москве загорелась больница, где лечат больных Covid-19 — есть погибший

В Москве произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого.

По информации СМИ, возгорание произошло в корпусе, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Известно, что открытый огонь уже потушен. Также СМИ сообщают об одном погибшем.

Известно, что из корпуса эвакуировали 200 человек.

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Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что пожар мог возникнуть из-за возгорания личных вещей в одной из палат.

Ранее Факты ICTV писали, что в ОАЭ загорелся небоскреб.

Источник: Интерфакс

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