В Москве произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого.

По информации СМИ, возгорание произошло в корпусе, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Известно, что открытый огонь уже потушен. Также СМИ сообщают об одном погибшем.

Известно, что из корпуса эвакуировали 200 человек.

На севере Москвы горит больница. Сейчас медики эвакуируют пациентов в соседнее здание. Площадь пожара пока не ясна. На месте работают экстренные службы pic.twitter.com/9HsGCYT3bs — lifenews_ru (@lifenews_ru) May 9, 2020

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Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что пожар мог возникнуть из-за возгорания личных вещей в одной из палат.

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