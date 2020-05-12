В военной части ВСУ нашли солдата с простреленной головой

11 мая в одной из военных частей ВСУ нашли мертвым украинского военнослужащего.
Об этом заявили в Военной службе правопорядка ВСУ.
У мужчины обнаружили огнестрельное ранение головы.
— 11 мая около 16.00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции, — говорится в сообщении.
Военный служил в 101-й отдельной бригаде охраны ГШ (г. Киев).
Дело было внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается следствие.