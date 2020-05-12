Выдали очки и шляпу: в Германии заключенному гею-людоеду разрешили гулять по городу

В Германии приговоренному к пожизненному заключению за убийство и каннибализм Армину Майвесу разрешили прогулки по городу.

58-летний Майвес покидал тюрьму для прогулок в другом регионе Германии. Ему выдавали солнцезащитные очки и шляпу, чтобы скрыть его личность.

Майвеса сопровождали два офицера.

— Мы всегда егоувозим в другую землю по соображениям безопасности. Там он может гулять по городу, — сказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас Майвеса характеризуют как дружелюбного, вежливого и общительного заключенного, который посещает церковные службы.

Напомним, в марте 2001 года 42-летний программист Армин Майвес опубликовал объявление в интернете о поиске человека, который согласился бы быть съеденным. На него откликнулся житель Берлина Юрген Брандес. Среди знакомых он был известен своими мазохистскими желаниями. И Майвес, и его жертва были гомосексуалистами.

Майвес у себя дома в Роттенбурге убил Брандеса, который заведомо принял большую дозу алкоголя и болеутоляющих средств.

На протяжении следующих нескольких месяцев он употреблял в пищу части тела Брандеса.

После проведения экспертизы психиатры заявили, что Майвез полностью вменяем.

К слову, он не отрицал своей вины, но настаивал, что все было сделано с полного согласия жертвы. Сначала его осудили в 2004 году на 8,5 лет за непредумышленное убийство, но в 2006 году он был приговорен к пожизненному заключению.