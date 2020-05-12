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Слив персональных данных украинцев в Telegram: полиция открыла дело

По факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Telegram-каналов открыто производство по ч. 2 ст. 361 УКУ — Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Кроме того, предварительно установлено, что эти данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за предыдущие годы и не имеют отношения к началу работы государственного мобильного приложения Дія.

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Работа Telegram-канала, противоправно распространявшего персональные данные граждан, заблокирована.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заверили, что обнародованные в Telegram-боте Ua Baza BOT данные пользователей не имеют отношения к приложению Дія.

Источник: МВД

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