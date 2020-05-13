Забили битами и подожгли: кто убил влюбленную пару подростков под Львовом

Дело о жестоком убийстве во Львовской области влюбленной пары – 17-летнего Юрия и 15-летней Анастасии – получило неожиданный поворот.
Полиция вышла на еще одного фигуранта.
Напомним, после того, как подростки оставили записки родителям и пропали без вести, их тела обнаружили только через две недели закопанными в лесу.
Юрия и Анастасию зверски забили битами, а их изуродованные тела сбросили в яму и подожгли старшие знакомые.
Практически сразу полицейские задержали двух нелюдей, которые убили подростков. В преступлении признались еще совсем юные наркоторговцы – 19-ти и 20-ти лет.
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Свидетелем в производстве тогда выступал 17-тилетний друг погибших. И уже через месяц допросов, следователям удалось узнать, что именно этот товарищ и оказался третьим убийцей, который беспощадно забил молодую пару.
Детали в сюжете Чрезвычайных новостей:
Напомним, в Николаевской области убили мужчину, а тело закопали в его же саду.