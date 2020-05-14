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Информация о сливе данных украинцев из приложения Дія не подтвердилась — полиция

Национальная полиция Украины не подтвердила информацию об утечке персональных данных украинцев с цифровой площадки Дія.

Информация, которая распространялась в телеграм-каналах, похожа на фрагментарный набор данных, собранный из разных источников и ресурсов.

— Полицейские в рамках расследования провели ряд оперативно-следственных действий и не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему Дія, — сообщили в Нацполиции.

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При этом полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в компьютеры, автоматизированные системы) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители заблокировали работу ресурса. Дополнительные проверки и экспертизы еще проводятся.

Ранее мы писали, что полиция зафиксировала незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что телеграм-бот не имеет отношения к приложению Дія.

Источник: Нацполиция

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