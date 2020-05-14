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В Николаеве полицейские майнили биткоины на конфискованных компьютерах

Государственное бюро расследований провело обыск в Октябрьском райотделе полиции Николаевской области.

Причиной стало заявление администратора арестованной криптофермы, который отследил свои компьютеры и увидел, что они продолжают работать.

Оказалось, что полицейские использовали конфискованную технику и установили несколько удаленных компьютеров у себя дома.

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После того, как мужчина написал заявление в ГБР — его избили начальник райотдела, заместитель и двое оперативников. Они также требовали с владельца $30 тыс. и пароли от всех компьютеров.

Напомним, ранее Министерство энергетики предложило Энергоатома майнить криптовалюту на АЭС.

Источник: НовостиN

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