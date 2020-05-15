В Харькове ректор и проректор вуза попались на взятке 300 тыс. грн

В Харькове ректор и проректор одного из университетов требовали от бизнесмена взятку в размере 300 тыс. грн за разрешение на аренду помещений высшего учебного заведения.

Руководители вуза заставляли перевести деньги на счет благотворительного фонда, который они контролировали.

— Квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор, — говорится в сообщении Нацполиции.

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Правоохранители провели обыски в высшем учебном заведении. Ректора и проректора задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Руководителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Одесской области прокурор требовал от местного жителя $4 тыс. за закрытие уголовного производства по факту похищения человека.