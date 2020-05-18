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Факты / Происшествия

Летел на красный: в Мелитополе авто протаранило маршрутку, и она перевернулась

В Мелитополе Запорожской области автомобиль Ford на перекрестке протаранил маршрутку. Известно, что водитель легковушки ехал на запрещенный сигнал светофора.

В результате столкновения маршрутка, в которой находились двое пассажиров, перевернулась на бок.

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— На месте ДТП работали медики скорой, которые оказали первую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась. В отношении водителя автомобиля Ford составлен протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях, — сообщают в местной полиции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковске 15 мая произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и машины скорой помощи.

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